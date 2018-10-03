Dolar, enflasyon sonrası dalgalandı
Beklentilerin oldukça üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası döviz cephesinde dalgalanma yaşandı. Dolar ilk tepkinin ardından geri çekildi.
Eylül ayında yüzde 3,46 artması beklenen enflasyon yüzde 6,30 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 24,52 oldu.
Veri öncesi 6 lira seviyesinde olan kur, kötü sürpriz yapan enflasyon sonrası 6.10 seviyelerine kadar çıktı. Anlık ilk reaksiyonun ardından kur 6.05 seviyelerine geriledi.
Kur saat 10:30 itibariyle 6.0520 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL ise 7.01 seviyesinde yer aldı.
Borsa İstanbul ise yüzde 0.5 değer kayıpla 97.500 seviyelerine geriledikten sonra 98 binin üzerinde yatay seyir izliyor.