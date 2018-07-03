Dolar, enflasyon sonrasında dalgalandı

03 Temmuz 2018

Küresel ticaret savaşları piyasalar üzerinde baskı yaratmaya devam ederken, 4.60'ın üzerinde hareketini sürdürerek güne başlayan dolar/TL, enflasyon rakamlarının beklentilerin çok üzerinde gerçekleşmesi sonrasın sert bir yükseliş gerçekleştirdi.

Dün akşam saatlerinde 4.6170/4.6180 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah 4.62 seviyesinde güne başladı. Enflasyon rakamları öncesinde bu seviyelerde yatay seyreden kur, rakamların açıklanmasının ardından 4.6884 seviyesine kadar yükseldi. Bu seviyeden geri gelen kur, saat 10:05'te 4.65 seviyesinde yer aldı.

Sabah ilk işlemelerde 5.3850 seviyesinde olan euro/TL ise 5.4584 seviyesine kadar çıktıktan sonra 5.41 seviyelerine geriledi.

Diğer taraftan, tahvil faizlerinde de yükseliş görüldü. 10 yıllık gösterge tahvil faizi aynı dakikalarda yüzde 16.98 seviyesindeydi. İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise yüzde 19.51 seviyesindeydi.

Borsa etkilenmedi

Borsa İstanbul'da ise pozitif seyir devam ediyor.

Güne yüzde 0,26 yükselişle 97.027,91 puandan başlayan BIST 100 endeksi, 97.100 seviyelerinde bulunuyordu.

Enflasyon, haziranda 'zirve' yaptı