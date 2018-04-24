Dolar, erken seçim kararı öncesi seviyelere geldi

24 Nisan 2018

Erken seçim kararı sonrası siyasi belirsizliğin azalacağı beklentisi ile geçen hafta 4 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL bu sabah karar öncesi seviyelerde hareket ediyor.

Dolar/TL'nin 4.20'li seviyelerden kısa sürede 4'e doğru gerileme eğilimi, petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş ve gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik artan satış baskısıyla Cuma günü yerini yükselişe bırakmıştı. Bu sabah ise ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 3 seviyesine gelmesi ve dolar endeksindeki yükseliş eğilimi TL dahil gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskı yaratıyor.

Yurtiçinde ise erken seçime yönelik gelişmeler piyasalarda yakından izlenirken, bu haftanın en önemli gündem maddesi yarınki PPK toplantısı olacak.

Merkez Bankası'nın (TCMB) Nisan ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında kısa vadeli faizleri, ortalama fonlama maliyetini yüzde 12.75'ten 25 ile 75 baz puan artıracak şekilde yükseltmesi bekleniyor.

Ankete katılan 15 kurumun üçü önümüzdeki hafta ortalama fonlama maliyetinin yüzde 12.75'te sabit kalmasını, dördü 25 baz puan artırılmasını, beşi 50 baz puan artırılmasını, üçü 75 baz puan artırılmasını bekliyor.

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, erken seçime yönelik gelişmelerin yakından izlendiğini, siyasi tansiyon yükselmeye başladığını söyleyerek, "Yurtdışında ise ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 3'e yükseldi, dolar endeksinde de yukarı gitme isteği var" dedi ve şöyle devam etti:

"Bu haftanın bir diğer önemli gündem maddesi ise PPK toplantısı. TCMB'nin alacağı faiz aksiyonu TL'de tekrar değer kazancına mı geçeceğiz yoksa kur yükselmeye devam mı edecek onu gösterecek. Bütün bu gelişmeler ile kur yönünü yukarı çevirmiş durumda. Dolar/TL'nin 4.10 seviyesinin üzerinde kalması algı açısından negatif, 4.13 seviyesinin aşılması halinde yükselişin daha da hızlanma ihtimali var."

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklamasının ardından kısa sürede siyasi belirsizliğin son bulacağı algısı ve 65 günlük bu sürenin olası popülist politikalar için yeterli zaman tanımayacağı beklentisiyle kur ve faizde sert düşüş yaşanmıştı.

Erken seçim açıklaması öncesi 4.0950 civarında seyreden dolar/TL açıklama sonrası 4.01'e kadar gerilemişti. Cuma günü saat 1801'de 4.0681/4.0700 seviyesinde olan dolar/TL, 4.1130'a kadar yükseldikten sonra bu sabah saat 09:44'de 4.0940 seviyesinde bulunuyor.

Erken seçim kararının ardından 5 seviyesinin altını gören euro/TL bu sabah 4.9970, sepet bazında TL ise 4.5460 seviyesinde işlem görüyor.

Öte yandan dolar ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirilerinin yüzde 3 olan kilit psikolojik seviyeye doğru yükselmesiyle başlıca para birimleri karşısında destek bulduktan sonra üç ayın zirvesinde bulunuyor.

ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirileri US10YT=RR artan kamu borcuna dair endişeler ve yükselen petrol fiyatlarından kaynaklanan enflasyonist baskılarla dün yüzde 2.998 ile dört yıldan uzun sürenin en yüksek seviyesini gördü.

ABD 10 yıllık tahvil getirisi daha sonra bu seviyeden geri çekilerek, bugün ilk işlemlerde yüzde 2.964 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi 91.076 ile 12 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra 90.929'da yatay seyrediyor.

Tahvil/bono piyasasında ise gösterge 10 yıllık tahvilde geçen hafta 90 baz puanı aşan düşüş yaşandı.

İşlem bazında önceki hafta yüzde 13.56'ya kadar yükselen gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 12.65, valörde son işlem yüzde 12.68 oldu.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 14.14 seviyesinde gerçekleşti.