Dolar güçsüz, TL yatay
Dolar endeksindeki hareketlilik dolar/TL üzerinde etkili oluyor. Yukarı hareketlerin sınırlı kaldığı endeks 89'un altında zayıf görünümünü koruyor.
Küresel piyasalar Fed kararlarına ilk etapta sınırlı tepki verirken, dolar endeksinde yukarı yönlü ataklar kalıcı olamıyor.
Enflasyonun bu yıl yükseleceğine yönelik beklentinin öne çıktığı Fed'in karar metninin ardından, 2.75'e çıkarak son 4 yılın en yüksek seviyesini test eden 10 yıllık ABD devlet tahvil faizi şu sıralarda 2.74'ün hemen altında yer alıyor.
Uzmanlara göre tahvil faizindeki yükseliş dolarda alımı tetikliyor ancak dolar endeksi gün içinde 89.17'ye yükselde bu seviyelerde tutunamıyor. Endeks şu sıralarda 88.90'da yer alıyor.
Dolar endeksindeki hareketlilik Türk lirasını da etkiliyor.
Gün içinde 3.77'nin üzerine çıkan kur, endeksteki düşüşe paralel olarak 3.76'nın altına geriledi.
Kur saat 11:35'de 3.7585'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 4.6760 seviyesinde. Gün içinde 1.2386'ya kadar gerileyen euro/dolar paritesi ise 1.2432 civarında.
Öte yandan şubat ayına yükselişle başlayan BIST 100 endeksi yüzde 0,90 primle 120.615 puanda.