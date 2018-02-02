Dolar güne yatay başladı

02 Şubat 2018

ABD faizlerindeki ve dolar endeksindeki dalgalanmaları yansıtarak yılbaşından bugüne 3.72-3.85 bandında dalgalanan dolar/TL bu sabah güne saat 08.40'ta 3.7414/3.7452 seviyesinde başladı.

Dolar başlıca para birimleri karşısında kayıplarını telafi etti ancak yatırımcıların euro bölgesindeki canlanan ekonomik güçlenmeye odaklanmasıyla haftalık düşüş kaydetmeye hazırlanıyor.

Dolar endeksi 88.701 ile yatay seyrediyor. Endeks bir hafta önce gördüğü üç yılın dip seviyesi olan 88.429'un üzerinde bulunsa da halan haftalık yüzde 0.4 düşüşte.

ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil getirileri Nisan 2014'den bu yana en yüksek seviyelerini görerek ilk işlemlerde 2.797 zirve seviyesine kadar yükseldi.

IHS Markit tarafından hazırlanan Euro Bölgesi imalat satın alma yöneticisi (PMI) endeksinin geçen ay yükselmeye devam ederek Avrupa Merkez Bankasının para politikasını normalleştirme yönünde beklentilerini destekledi.

Euro üç haftanın zirvesine yakın seyrediyor

Euro yüzde 0.1 düşüşle 1.2499 dolara geriledi ancak 1.2538 ile geçen hafta gördüğü üç haftanın zirvesine yakın kalmaya devam etti.

Bankacılar ABD faizleri ve dolar başta olmak üzere küresel gelişmelerin TL üzerinde belirleyici olmayı sürdüreceğini, bunun yanında jeopolitik gelişmelerin de yakından izleneceğini belirtiyorlar.

Son dönemde Avrupa ekonomilerindeki canlanmanın Türkiye'ye başta ihracat kanalı olmak üzere pozitif yansımaları görülürken bu canlanmanın euroyu nasıl şekillendireceği ise yakından izlenen bir konu.

Euro, Avrupa'da para politikasını sıkılaştırma söylemleri ve enflasyonun yükseleceği beklentilerinin dünya genelinde borçlanma maliyetlerini artırmasıyla zirvelerine yaklaştı.

Dünya genelindeki merkez bankaları uzun vadeli enflasyon beklentilerini yukarı çeken yüksek ekonomik veriler ve petrol fiyatlarıyla son dönemde para politikasında daha sıkılaştırma yanlısı bir tutum benimsedi.

Avrupa Merkez Bankası varlık alım programını eylül ayı başlarında sona erdirmesi bekleniyor. Bu, beş yıllık Alman tahvil getirilerini 2015'ten bu yana ilk kez pozitife çevirdi.

Tahvil-bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot kapanışta yüzde 11.74 valörde 1642 itibarıyla son işlem yüzde 11.69 seviyesindeydi. Gösterge iki yıllık tahvilde dün ortalama bileşik faiz yüzde 13.05 valörde aynı saatte son işlem yüzde 12.97 seviyesindeydi.

ABD'de bugün tarım dışı istihdam, işsizlik, fabrika siparişleri ve Michigan tüketici güven endeksi verileri açıklanacak.