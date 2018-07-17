Dolar güne yatay başladı

17 Temmuz 2018

Geçtiğimiz hafta sert dalgalanma yaşanan kurda yeni hafta nispeten sakin görünümle başladı. Sabah seansında 4.82 seviyelerine doğru gerileyen dolar/TL, bir ara 4.87 seviyesini test etti. Kur, gün sonuna doğru 4.84 seviyelerinde dengelendi.

Dolar/TL'de bu günün ilk rakamlarına bakıldığında ise yatay bir seyir izleniyor. Kur saat 08:00 itibariyle 4.84 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro da 5.67 liradan alıcı buluyor.

Euro/dolar paritesi ise 1.1717 seviyesinde.

Piyasanın ekonomi yönetiminden gelecek açıklamalara, ekonomi politikalarının nasıl şekilleneceğine ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'nun yapısına odaklandığı ifade ediliyor. Bunun yanısıra Moody’s’in Türk bankalarında sorunlu kredilerine dikkat çekmesinin TL’yi bir miktar zayıflattığını kaydeden bankacılar, bugünse Fed Başkanı Powell’ın Senatoda yapacağı değerlendirmelerin izleneceğini de belirtti.

Eylül vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 50 sent ya da yüzde 0.7 yükselerek varil başına 72.34 dolara çıktı.

Altının ons fiyatı da 1241.02 dolardan işlem görüyor.