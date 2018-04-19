Dolar güne yükselişle başladı

19 Nisan 2018

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 4,0260 seviyesinde işlem görüyor.

Küresel piyasalarda ekonomik görünüme ilişkin beklentilerdeki iyileşme, yurt içinde erken seçimin olup olmayacağı ve tarihine ilişkin belirsizliğin ortadan kalkmasıyla döviz kurlarında sert düşüşler görüldü.

Dün 4,1083 seviyesine kadar yükselen dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasının planlandığına ilişkin açıklamasının ardından 4,03 seviyesine kadar geriledi. Yurt içinde piyasalar kapandıktan sonra son 2 haftanın en düşük seviyesi olan 4,0051'e gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,15 azalışla 4,0077'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 4,0260'tan işlem görüyor. Dün 4,9583'e kadar gerileyen avro/TL, şu dakikalarda 4,99'un üzerinde dengelendi. Sterlin/TL de yüzde 0,6 artışla 5,7250'den alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı beklenti anketi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmaları ve açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,00 seviyesinin önemli psikolojik destek olduğunu, bu seviyenin kırılması durumunda düşüşlerin ivme kazanacağını ifade eden analistler, 4,0570 ve 4,0750 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini söyledi.