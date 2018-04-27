Dolar haftanın son gününde sakin

27 Nisan 2018

Dolar endeksinin 91 puanın üzerinde çok güçlü olmaması gelişmekte olan ülke piyasalarını bir miktar rahatlattı. Bu rahatlamanın etkisiyle birlikte dolar/TL dün genel olarak aşağı yönlü bir seyir izledi. 4,05 seviyelerini gören kur, genel olarak 4,06 civarında hareket etti.

Bu sabah ise sakin bir hareket görülen dolar/TL kuru 07.50 itibariyle 4.0715, euro ise 4.9335 seviyesinde yer aldı.

Euro/dolar 1.2110, brent petrol 74.57, altının ons fiyatı da 1317.60 dolardan işlem görüyor

Merkezin son hamlesiyle TL’nin bundan sonraki süreçte agresif tepki vermesinin bir nebze de olsa törpülendiğini belirten analistler, ancak ana resimde TL varlıklardaki kırılganlığın sürdüğünü, dolayısıyla kurlarda yukarı yönde eğilimin korunduğunu vurguluyor.