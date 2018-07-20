Dolar haftanın son gününde yatay

Hafta ortasında 4.76 ile bir haftanın en düşük seviyesine gerileyen dolar/TL bu seviyelerde tutunamazken, 4.80’in üzerindeki dalgalı seyrini sürdürüyor. Dün 4.84 seviyelerini test eden kur, 4.82 seviyelerinden günü tamamlamıştı.

Bu sabah ise dolar/TL ilk işlemlerde yatay seyir izleyerek 4.82'den güne başladı. Aynı dakikalarda euro da 5.62 seviyesinde bulunuyor.

Euro/dolar paritesi de 1.1655'ten işlem görüyor.

Uzmanlara göre, TL’ye yönelik genel eğilim yukarı yönlü olmaya devam ediyor. Henüz TL lehine güçlü bir hareketin başlayacağının öncü işaretleri yok. Dolar endeksine de bağlı olarak çift yönlü yatay konsolidasyonun süreceği düşünülüyor.

Altın, yatırımcılar faiz artırımı tartışmasını değerlendirirken, yaklaşık bir yılın en düşük seviyesinde seyrediyor. Spot altın dün ons başına 1,211.63 dolar ile Temmuz 2017'den beri en düşük seviyesini görmesinin ardından bu sabah 1220.25 dolar seviyesinden işlem gördü.

Brent petrolün varil fiyatı ise 72 dolar seviyesindeki yerini korudu.