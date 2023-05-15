Dolar haftaya 22 liranın üzerinde başladı

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırken, piyasada ilk tepkilerde kayıplar yaşanıyor.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi güne yüzde 6,38’lik kayıpla devre keserek başlarken, döviz kurlarında da serbest piyasada yükseliş var.

Saat 10,20 itibarıyla bankalar arası piyasada Merkez Bankası’nın belirlediği dolar kuru 19,65 lira seviyesinde görünürken, Kapalıçarşı’da dolar kurunun 22 liranın üzerinde olduğu görüldü.

Bireysel müşteriler için bankalarda da dolar kuru 22 lira civarında görünüyor.

Kredi risk primi de altı ayın zirvesinde

Türkiye’nin kredi risk primi de bu sabah cuma gününe göre 100 puanın üzerinde artışla 600 puanı aştı ve altı ayın zirvesine yükselmişti.