Dolar, haftaya 6 liranın üzerinde başlıyor

01 Ekim 2018

Merkez Bankası'nın (TCMB) 625 baz puanlık faiz artışı ardından ABD ve Almanya ile ilişkilere yönelik olumlu beklentiler ve bankacılık sektörüne ilişkin

iyimserlikle geçen hafta yönünü aşağı çeviren dolar/TL bu sabah 6 seviyesinin hemen üzerinde işlem görüyor.

Geçen haftaya 6.30 civarında başlayan dolar/TL 5.96 seviyesine kadar geriledikten sonra haftayı 6 seviyesinin hemen üzerinde kapadı. Cuma günü saat 1718'de 6.0313/6.0350 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah saat 09:05'te 6.0351/6.0400 seviyesinde işlem gördü.

Cuma günü 6.5017/6.5087 seviyesinde olan sepet bazında TL aynı saatte 6.5163/6.5211, Cuma günü 6.9794/6.9950 seviyesinde olan euro/TL ise bu sabah 6.9912/6.9860 seviyesindeydi.

Piyasaların yurtiçinde bu haftaki en önemli gündem maddesi Çarşamba günü açıklanacak olan enflasyon verisi. Reuters anketine göre TÜFE'de Eylül'de gıda fiyatları, son enerji zamları ve TL'deki değer kaybının etkisiyle yüzde 3.6 artış beklenirken, yılsonu için tahminler de yüzde 21.8'e yükseldi. Aylık artışın yüzde 3.6 seviyesinde gerçekleşmesi halinde yıllık enflasyonun Eylül'de yüzde 21.3 civarına yükseleceği hesaplanıyor. Ağustos'ta yıllık enflasyon yüzde 17.9 seviyesindeydi.

Ekim ayında piyasaların gözü asıl olarak ise ABD ile ilişkilerin bozulmasına neden olan ev hapsinde tutulan ABD'li Rahip Andrew Brunson'ın 12 Ekim'de yapılacak olan mahkemesinde olacak.

Piyasalarda yurtdışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın Salı ve Çarşamba günleri yapacağı açıklamalar ile ABD işgücü piyasası verileri izlenecek.

Yurtiçinde bugün ise İTO enflasyonu, TİM ihracat verileri ve Ticaret Bakanlığı'nın öncü dış ticaret verileri açıklanacak. Bankacılar TL'de geçen hafta görülen değer kazancında küresel gelişmelerin yanında ABD ve AB ile ikili ilişkilere yönelik artan iyimserliğin, TCMB'nin faiz artışı ve likidite

adımları sonrası TL'de kısa pozisyonun maliyetinin oldukça yükselmesinin, yatırımcı endişelerinin önemli bölümünün geride kalmasının etkili olduğunu belirtmişti.

Kaynak: Reuters