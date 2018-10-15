Dolar haftaya düşüşü sürdürerek başladı

15 Ekim 2018

ABD'li Rahip Andrew Brunson'ın Cuma günü yapılan mahkemede serbest bırakılacağını önceden fiyatlayarak geçen hafta 6 seviyesinin altına gerileyen dolar/TL yeni haftaya 5.90 seviyesinin hemen altında başladı.

Önceki haftayı 6.10 seviyesinin üzerinde tamamlayan dolar/TL geçen hafta boyunca Brunson'ın serbest bırakılabileceği ve bu sürecin ABD-Türkiye ilişkilerini olumlu etkileyeceğine yönelik beklentilerle aşağı yönlü bir seyir izledi.

Cuma günü her iki yönlü dalgalanan dolar/TL, karar öncesinde 17 Ağustos'tan bu yana en düşük olan 5.8310'a kadar geriledikten sonra kapanış saatlerinde 5.9315/5.9396 seviyesindeydi. Dolar/TL, bu sabah ilk işlemlerde 5.8701/5.8750 seviyesinden işlem görüyor.

Sepet bazında TL 6.3265/6.3322, euro/TL 6.7767/6.8033 seviyesinde bulunuyor.

Yurtiçinde bugün saat 10:00'da Temmuz dönemi işsizlik, saat 11:00'de ise Eylül ayı bütçe dengesi açıklanacak. Yurtdışında ise saat 15:30'da ABD New York Fed imalat endeksi, perakende satışlar ve çekirdek perakende satışlar verileri açıklanacak.

Oldukça yakından takip edilen bir gündem maddesi olan davanın sonuçlanması ve Brunson'ın serbest bırakılması önemli bir riski ortadan kaldırırken, önümüzdeki dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinin nasıl şekilleneceği piyasalar için yön verici olacak.

Diğer taraftan küresel gelişmeler ve risk iştahının seyri de izlenecek.

"Brunson kararı fiyatlara girmişti"

Bir bankanın döviz işlemcisi, "Brunson kararı, mahkeme öncesinde fiyatlara girmiş olduğundan, karardan sonra TL'de daha fazla değer kazancı gözlemedik. Karar piyasa beklentisine paralel çıktığından sonrasında volatil hareketler gördük. Bundan sonra piyasa ekonomideki gelişmelere, en yakında ise 25 Ekim'deki PPK toplantısına odaklanacaktır. Halkbank konusunun da henüz nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz. Önemli bir riski atlattık ama diğer riskler halen devam ettiği için dolar/TL'de çok hızlı bir aşağı hareket görmeyebiliriz. Bu noktada mevcut seviyelerden lokal talebinin gelip gelmeyeceği de önemli olacak. Aşağıda 5.80 seviyesi önemli, yukarıda ise 5.95 izlenecek" dedi.

Kaynak: Reuters