Dolar haftaya yatay başladı

05 Kasım 2018

Dolar/TL, yaptırımlar başta olmak üzere Türkiye-ABD ilişkilerinde iyimser beklentilerle 5.45'in hemen altında üç ayın en düşük seviyesinde işlem görürken, piyasada bugün açıklanacak ekim ayı enflasyon verileri yön belirleyici olarak izleniliyor.

Kur bu sabah da güne 5.4270/5.4380 seviyesinde başladı. Sepet bazında TL 5.8038/5.8163, euro/TL 6.1805/6.1950 seviyesinden açıldı.

Türkiye ve ABD'nin "sembolik" olarak adlandırılan bakanlara yönelik karşılıklı yaptırımlarını kaldırılmasının ardından Türkiye'nin ABD'nin İran'a uygulayacağı yaptırımlardan muaf tutulabileceğine yönelik beklentiler de piyasalardaki iyimserliğin ana nedenleri arasında.

ABD'nin İran'a yönelik petrol ve mali yaptırımları bugün devreye girdi. Yaptırımlar İran'ın petrol, nakliye, sigorta ve bankacılık sektörlerinde 300 yeni kişi ve kuruma da uygulanacak.

İran petrolünün başlıca ithalatçıları olan Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya ve Türkiye ham petrol fiyatlarının istikrarsızlaştırılmaması için yaptırımlardan geçici muafiyet verilmesi beklenen sekiz ülke arasında yer alıyor.

Yaptırımların detayları, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in bugün TSİ 16:30'da yapmaları beklenen basın toplantısında açıklanacak.

Üst düzey bir bankacı, "ABD ile ilişkilerde yaşanan süreç piyasalarda ciddi bir iyimserlik yaratıyor. Bunun gelişmekte olan ülke piyasalarına ilişkin artan risk iştahı dönemine denk gelmesi de TL'deki değer kazancını arttırdı. Bugün açıklanacak enflasyon verileri ise bu süreçte TL'nin seyri açısından oldukça önemli olacak" dedi ve ekledi:

"TCMB'den şimdilik yeni bir adım beklenmiyor. TCMB'nin faizleri sabit tuttuğu bir ortamda son dönemde yapılan kampanyalar, vergi indirimleri, TL değer kazancı vb faktörlerin enflasyonu nasıl etkileyeceği aynı zamanda TL'nin reel faizini de belirlemiş olacak. Bu açıdan bugün gelecek rakamlar ve verinin gelecek enflasyona yönelik sinyalleri oldukça önemli."

Cuma günü Türkiye'nin ABD'nin İran'a uygulayacağı yaptırımlardan muaf tutulabileceğine yönelik beklentilerle yönünü aşağı çeviren dolar/TL, ABD ile Türkiye'nin bakanlara yönelik yaptırımları karşılıklı kaldırdığı haberi sonrasında 5.45'in altını görmüştü.