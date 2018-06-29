Dolar haftayı 4.60'ın altında kapattı

29 Haziran 2018

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin tamamlanması ardından seçim belirsizliğinin ortadan kalkması ve OHAL'in sona erdirilmesi ihtimali TL'nin bu hafta benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışmasına neden oldu.

Gelecek hafta açıklanacak olan enflasyon verisini bekleyen piyasada ana odak konusu yeni ekonomi yönetimi ve uygulanacak ekonomi politikaları ile OHAL.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Pazar günü yapılan seçimlerin ardından önceki gün Ankara'da ilk kez bir araya gelirken; dün basında yer alan bir haberde söz konusu görüşmede OHAL'in uzatılmaması yönünde mutabakata varıldığı belirtildi.

Yeni ekonomi yönetimi ve uygulanacak politikalar üzerinden yerli ve yabancı yatırımcının tekrar TL cinsi varlıklara güveninin sağlanmasının önemine dikkat çekilirken, söz konusu alanlar açıklığa kavuşmadıkça temkinli volatil seyrin sürmesi bekleniyor.

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, dolar/TL'nin haftanın genelinde 4.60-4.65 bandında kaldığını ama aşağı eğilimin daha net görüldüğünü söyleyerek, "Ama haftaya önemli gelişmeler olacak olması nedeniyle 4.60'ın altında kalıcı olup olmayacağını izleyeceğiz. Haftanın son günü 5 yıllık CDS'lerin de 300 seviyesinin altına geriledi bu sabah" dedi ve şöyle devam etti:

"Türkiye'deki göstergelerde bir yumuşama olsa da ana hikayede bir değişiklik yok. Halen ekonomik kadronun ve ekonomi politikalarının nasıl şekilleneceği ve yatırımcılarda güvenin ne kadar sağlanıp sağlanamayacağı soru işareti. Gelecek hafta Salı günü enflasyon var, siyasi cephede ise 5 Temmuz ve 8 Temmuz önemli tarihler. Yurtiçinde risk ortamının nasıl değişeceğini izlemek önemli olacak" dedi.

Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) Haziran ayında gıda fiyatları ana belirleyici olmak üzere ulaştırma ve otel fiyatları kalemleri öncülüğünde yüzde 1.4 artış bekleniyor.

Ekonomistlerin hesaplamalarına göre Haziran ayında enflasyonun yüzde 14 civarlarına yükselerek 14 yılın yeni rekorunu görmesi bekleniyor. Enflasyonun tepe noktasını göreceği ay Temmuz olarak öngörülürken, işlenmemiş gıda fiyatlarında Haziran'daki sert artışın ardından Temmuz'da bir düzeltme yaşanması halinde tepe noktasının bir ya da iki ay daha kayabileceği öngörülüyor. Enflasyonda yıl sonunda ise yüzde 12'in altında bir kapanış artık pek de olası görünmüyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kesin seçim sonuçlarını 5 Temmuz'da açıklaması bekleniyor. Bu tarihte açıklanırsa milletvekilleri mazbatalarını alacak ve 8 Temmuz'da TBMM'de yemin edecek. Erdoğan ise milletvekili yemin törenlerinin ardından yemin edecek ve başbakanlık makamı kaldırılacak. Erdoğan'ın yemin etmesinin hemen ardından yeni kabineyi açıklaması bekleniyor.

Öte yandan küresel ticaret savaşları genel olarak gelişmekte olan ülke para birimlerinde olumsuz havaya neden oluyor.

Dolar/TL'de seçim sonrası ilk işlem gününde 18 kuruşluk iki yönlü dalgalanma yaşansa da yavaş yavaş normalleşmenin başlamasıyla TL'deki oynaklık da azaldı.

Seçim öncesi 22 Haziran Cuma günü 4.66 civarından kapanan dolar/TL seçim sonuçlarının ardından Pazartesi günü 4.5375'e kadar gerilemiş, sonrasında yatırımcıların ekonomide yeni döneme odaklanması ve gelişmekte olan ülke para birimlerindeki değer kaybının etkisiyle 4.7235'e kadar yükselmişti.

Haftanın kalanında genel olarak aşağı yönlü bir seyir izleyen dolar/TL bugün 4.5565'e kadar geriledikten sonra saat 17:50'de 4.5690/4.5710 seviyesinde.

Aynı saatte sepet bazında TL 4.9547/4.9588, euro/TL ise 5.3310/5.3337 seviyesinde bulunuyor.

Tahvil-bono piyasasında bu hafta dalgalanma gözlendi.

Salı günü yüzde 17.51 seviyesine kadar yükselen gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün yüzde 16.20 seviyesine kadar geriledi. Bugün ise spot kapanışta ortalama yüzde 16.35, valörde son işlemde yüzde 16.66 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 19.17, valörde son işlemde yüzde 19.07 seviyesindeydi. Bugün ise spot kapanışta ortalama yüzde 19.16, valörde son işlemde yüzde 19.25 seviyesindeydi.