Dolar, Hazine açıklamasıyla geri döndü

09 Kasım 2018

Dolar/TL, bu hafta 5.30 ile test ettiği üç ayın en düşük seviyelerinden haftanın son işlem gününde ABD faiz kararı ile birlikte yönünü yukarı çevirerek yeniden 5.50 seviyesinin üzerine çıktı.

5.5420 seviyesine kadar yükselen kur, Hazine'den yapılan açıklama sonrasında yeniden 5.50 seviyesinin altına indi. Kur, saat 12:28'de 5.4980 seviyesinde yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL 6.2370 seviyesindeydi.

Hazine, alınan tasarruf tedbirleri sayesinde finansman ihtiyacının azaldığını belirterek kasım ayındaki 3 tahvil ihalesini iptal etti.

ABD seçimleri, İran yaptırımlarına tanınan muafiyet, Brexit süreci, ABD faiz kararları küresel piyasalarda yön belirleyici unsurlar olarak izleniyor. Türkiye özelinde ise ABD-Türkiye ilişkilerindeki iyileşme izleniyor.

TCMB'nin TL faizini yüzde 24'e yükseltmesi, ABD-Türkiye ilişkilerinde iyimser seyir, İran yaptırımlarından muafiyet ve atılan adımların da desteğiyle kur son üç ayda 7.24'ten 5.3025'e kadar geriledi. En düşük seviye bu hafta test edildi.

TL'deki yüzde 35 değer kazancı ardından ise kur 5.30'lu seviyelerden 5.50'ye doğru kademeli yükseldi.

Ekonomik beklentiler kötüleşti

Bankacılar kurdaki yükselişte Türkiye'nin iktisadi faaliyet hızına ilişkin kötümser beklentiler ve bu beklentilerin tetiklediği kâr realizasyonunun etkili olduğunu belirttiler.

Bu çerçevede, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's küresel büyümeye ilişkin raporunda Türkiye için, "Ekonominin 2019 ortasına kadar her çeyrekte daralacağını tahmin ediyoruz" görüşüne yer verdi. Moody's, ekonominin bu yıl yüzde 1.5 büyüdükten sonra gelecek yıl yüzde 2 daralacağını; 2020'de ise yüzde 3 büyüyeceğini tahmin ediyor.

Fed sonrası dolar değerleniyor

Küresel piyasalarda ise dolar Fed'in faizleri sabit tutması ancak para politikası yaklaşımını yeniden teyit ederek Aralık'ta faiz artırımına zemin hazırlamasıyla euro ve sterlin karşısında yükseldi.

Döviz piyasalarında, yatırımcıların dikkati ABD'nin ve faiz oranlarının aşırı düşük kaldığı Japonya gibi diğer büyük ekonomilerin para politikaları arasındaki farklılıklara kayıyor.

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksi 96.75 ile bir haftanın yeni zirvesinde işlem görüyor. CME grubunun FedWatch verilerine, Fed'in Aralık ayında 25 baz puan faiz artırımı yapma olasılığı yüzde 75.

Analistler aynı zamanda Fed'in gelecek yıl da daha fazla faiz artırımı yapmasını da bekliyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Fed kararından dolar faizinin Aralık itibarıyla yeniden artış trendine gireceğini anlıyoruz. Bu gelişmekte olan ülke para birimleri için negatif. Bunun dışında lokal bireysellerin TL'deki değer kazancı sürecinde döviz mevduatlarını birkaç milyar dolar artırdığını ve taleplerinin de devam ettiğini görüyoruz. Artan lokal döviz talebini izlemeye devam edeceğiz." dedi.

Hazine, 3 tahvil ihalesini iptal etti

Kaynak: Reuters