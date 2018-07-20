Dolar, 'Hollanda' ve 'Trump' ile 4.77'ye indi

20 Temmuz 2018

Dolar/TL Hollanda ile ilişkilerin normalleşmesi kararı ve Trump'ın ABD faiz artışlarına eleştirileriyle 4.77'li seviyelere geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Fed'in faiz oranlarını yükseltme politikasına yönelik eleştirisini sertleştirerek, bunun ABD'nin "büyük rekabet avantajına" gölge düşürdüğünü ve ABD ekonomisine zarar verebileceğini belirtti.

Trump'ın açıklamalarının ardından euro dolar karşısında seansın zirvesini görürken, dolar yen karşısında kayıplarını artırarak bir haftadan uzun sürenin en düşük seviyesini gördü.

Bankacılar dolardaki değer kaybının aralarında TL'nin de yer aldığı gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde bir iyimserlik yarattığını belirttiler.

Öte yandan Türkiye ve Hollanda'nın bozulan ilişkileri normalleştirme kararı alması da piyasadaki iyimserliğin bir diğer nedeni oldu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iki bakan telefonla görüşerek diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda ile ilişkileri normalleştirme konusunda mutabakatına vardıklarını ve karşılıklı büyükelçilerin de kısa süre içinde atanacağını söyledi.

Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkiler normalleştirilecek

Dolar/TL güne başladığı 4.82'li seviyelerden bu gelişmelerle yönünü aşağı çevirdi ve en düşük 4.7724 seviyesini gördü. Kur saat 17.16'da 4.7890 seviyesinde işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL 5,6110 civarında seyretti.

Gün boyu alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, kapanışa yakın kapanışta 1,2 artışla 94.082 seviyesinde yer aldı.

Tahvil faizleri baskı altında

Tahvil bono piyasasında tahvil faizleri uzun süredir baskı altında. Analistlere göre bu baskının ana nedenleri ise enflasyonun geldiği seviyeler ve yükselişin devam edeceği endişeleri, seçim öncesi artan harcama trendi ve yeni ekonomi yönetimi ile uygulanacak politikalara yönelik endişeler oldu.

Bankacılara göre gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi geçen hafta yüzde 20.51 ile 10 yılın en yüksek seviyesine gelirken, 10 yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 18.85 ile tarihi zirvesini gördü. İki yıllık gösterge tahvil bugün yüzde 20.50'nin hemen altındaki seyrini sürdürürken, 10 yıllık gösterge tahvil ise yüzde 17.50 civarında seyrediyor.

Kaynak: Reuters