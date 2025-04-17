Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (17 Nisan Perşembe Güncel Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Dün yükseliş eğiliminde seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 38,1380'den tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 38,1470 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 primle 43,5790'dan ve sterlin/TL ise yüzde 0,2 azalışla 50,3890'dan satılıyor.

Dolar endeksi yüzde 0,3 artışla 99,7 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de ticari tarifelerin ülkede enflasyonist baskıları artırabileceği endişesi ekonomide ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ederken, ABD'nin Çin'e karşı uyguladığı korumacı ticaret yaklaşımı varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.