Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (8 Nisan Salı Güncel Döviz Kurları)

Altın ve döviz kurlarındaki değişimler, hem iç piyasada hem de küresel ölçekte yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Özellikle dolar ve Euro’daki dalgalanmalar, vatandaşlar ve iş dünyası tarafından yakından takip ediliyor.

Dün 38,0730-37,8250 bandından hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 37,9890'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 38,0030 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,9 artışla 41,7450'den ve sterlin/TL yüzde 0,6 değer kazancıyla 49,5870'ten satılıyor.