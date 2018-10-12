Dolar, kritik günde 5.85'i gördü

12 Ekim 2018

TL, bu hafta dolar karşısında gelişmekte olan ülke para birimlerinden de daha iyi performans gösteriyor. Geçen hafta 6.20'li seviyelerden tamamlayan dolar/TL hafta boyunca aşağı yönlü bir seyir izledi. Bankacılar küresel piyasalarda sert satış baskısının da yaşandığı bu hafta dolar/TL'deki düşüş sürecini Türkiye-ABD arasındaki gerginliğin azalabileceği beklentilerine bağladılar.

Brunson davası piyasalarda ABD Türkiye ilişkileri açısından yakından izleniyor. Bankacılar dolar/TL'nin ise iki ülke ilişkilerinin önümüzdeki dönemki seyrine göre her iki yönlü sert hareketler gösterebileceğini belirtiyorlar. Dava sonucu bu kapsamda yakından takip ediliyor.

İki yıl önceki darbe girişiminin ardından hükümetin darbe girişiminden sorumlu tuttuğu "FETÖ" ve PKK ile bağlantıları bulunduğu suçlamalarıyla tutuklanan ve Nisan ayında yargılanmaya başlayan Brunson, Temmuz ayında ev hapsine alınmış ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

Brunson İzmir'de devam eden yargılaması kapsamında bugün mahkemeye çıkacak.

Brunson kararının piyasalardaki ana belirleyici olacağına dikkat çeken bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Piyasa bugün ABD'li rahip Brunson'ın salıverileceğine ve ülkesine dönebileceğini fiyatlıyor. Kararı bekliyor olacağız. İki ülke ilişkileri açısından önemli olduğu için beklentilere paralel bir kararın ardından iyimserlik bir miktar daha artabilir ancak piyasalarda bu iyimserliğin oldukça kuvvetli şekilde fiyatlandığını da belirtmemiz gerekir" dedi ve ekledi:

"Beklentilerin aksine bir karar gelmesi durumunda ise fiyatlamaların çok daha sert olacağı aşikar. Beklentilerin büyük bölümü iyimserlik tarafında olduğu için aksi bir durumda TL'deki değer kaybının yüzde 5'e ulaşabileceğini düşünüyorum."

Öte yandan Trump yönetimi, Türkiye'de yargılanan Amerikalı rahip Andrew Brunson'ın bugün yapılacak duruşmada serbest bırakılabileceği konusunda umutlu olduğunu, ancak ABD dışişleri bakanlığı bu konuda Türk hükümetiyle herhangi bir anlaşma yapıldığından haberdar olmadığını söyledi.

NBC News televizyonu ve Washington Post gazetesi dün, iki ülkenin Brunson aleyhindeki bazı suçlamalardan vazgeçileceği ve bugünkü duruşmada ya da bir süre sonra serbest bırakılacağı konusunda bir anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.

Bu gelişme dün gece dolar/TL'nin 6'lu seviyelerden 5.85'e kadar gerilemesinde etkili oldu.

Dün akşam saatlerinde 6 civarında işlem gören dolar/TL bu sabah 17 Ağustos'tan beri ilk kez 5.85'e kadar geriledikten sonra saat 09:30'da 5.90 seviyesindeydi.

Aynı saatte sepet bazında TL 6.3396/6.3515, euro/TL 6.8118/6.8184 seviyesinde bulunuyor.

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Kaynak: Reuters