Dolar kritik karar öncesi hareketli seyrediyor

24 Temmuz 2018

Haftaya düşüşle başlayan ve dün 4.73'lü seviyeleri gören dolar/TL, piyasaların beklediği ve bugün açıklanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kritik faiz kararı öncesi hareketli bir seyir izliyor.

Bu sabah ilk işlemlerde 4.75 seviyesinin altında olan kur, yükselişe geçti ve henüz ilk işlem dakikalarında 4.77 seviyesinin üzerine çıktı. 4.7714'e yükseldikten sonra bir miktar gevşeyen kur, saat 10:05'te 4.7670 seviyesinde bulunuyordu. Euro ise 5.5640 seviyesindeydi.

Küresel piyasalarda ise dolar endeksi 94.7 civarında işlem görüyor.

TCMB Temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, enflasyonda öngörülerinin de ötesinde bir bozulma gerçekleşmesi nedeniyle politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizini 100-125 baz puan artırması bekleniyor.

Ekonomistler enflasyonun yüzde 15'e ulaşması sonrası daha da yükselebileceği endişesi, ekonomi yönetiminin 'bağımsız Merkez Bankası' söylemlerinin hayata geçirilmesinin vereceği güven ve TL'deki birikimli kayıpların getirdiği enflasyonist baskı nedeniyle faiz artışı bekliyorlar.

Yurt içerisinde bugün faiz kararı harici açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, yurt dışında Euro Bölgesi ve Almanya'da hizmet ile imalat PMI verileri açıklanacak. ABD'de ise imalat PMI verisi takip edilecek.