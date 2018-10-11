Dolar kritik seviyenin altında

11 Ekim 2018

Düşüş eğilimini sürdürerek güne başlayan dolar/TL, 5,9630 seviyesine kadar geriledi.

Küresel piyasalarda ticaret savaşı endişelerinin yeniden artması ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, yatırımcıların azalan risk iştahından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarını sorumlu tutarak, "Fed'in yanlış yaptığını düşünüyorum. Piyasalar çok sıkı. Fed kafayı yedi" ifadelerini kullanması, doların diğer para birimlerine karşı değer kaybetmesine neden oldu. Dolar endeksinde bu açıklama ardından 95 seviyesinin altına çekildi.

Dolar endeksindeki düşüş, sabah açıklanan cari dengenin 3 yıl aradan sonra fazla vermesi, yurtiçinde dolara olan talebin azalması ve Rahip Brunson'un yarın görülecek davada serbest bırakılabileceğine yönelik iyimser beklentiler dolar/TL'yi 6 seviyesinin altına çekti.

Kur, 5.9630 seviyesine kadar geriledikten sonra saat 13:10'da yüzde 1,6 düşüşle 5.9760 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 1,20 azalışla 6.92'den işlem görüyor.

Diğer taraftan euro/dolar paritesi yüzde 0,35 artışla 1,1558, dolar endeksi ise yüzde 0,28 azalışla 94,94 seviyesinde bulunuyor.

Bu seviyeler göz önünde bulundurulduğunda, dolar/TL, son 5 günde yaklaşık 25 kuruş düşüş göstermiş oldu.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6 seviyesinin altında kalıcılık olması durumunda düşüşün ivme kazanacağını ve 5.85 - 5.75 seviyelerinin gündeme geleceğini, 6.10'un ise direnç olarak izleneceğini belirtiyor.

Borsa yüzde 0.5 kayıp yaşadı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,53 azalışla 93.939,27 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 501,42 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,56, holding endeksi yüzde 1,82 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,21 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 4,06 ile spor oldu.

Yurt içinde açıklanan ödemeler dengesinin ağustosta beklentilerin üzerinde 2 milyar 592 milyon fazla vermesinin etkisiyle 94.698,68 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, küresel piyasalarda azalan risk iştahının etkisiyle düşüşe geçerek analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 93.400 puanı test etti.

Analistler, öğleden sonra ABD'de enflasyon ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 puanın direnç, 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA