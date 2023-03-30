Dolar kuru bugün ne kadar? (30 Mart 2023 dolar - euro fiyatları)
Dolar/TL ve Euro/TL kurunda hareketlilik sürüyor. Dolar ve euro yeni güne de yükselişle başladı. Dolar kuru 19,16'nın üzerini görürken, euro kuru ise 20,89'u test etti.
İstanbul serbest piyasada dolar 19,1520 liradan, avro 20,7600 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 19,1500 liradan alınan dolar 19,1520 liradan satılıyor. 20,7580 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 20,7600 lira olarak belirlendi.
Piyasaların açılmasıyla birlikte döviz kurlarında hareketlilik sürüyor. Dolar/TL kuru 19,16'nın üzerini gördü. Euro/TL kuru ise en yüksek 20,89'a kadar yükseldi.
Dolar dün ne kadardı?
Dün, doların satış fiyatı 19,1390 lira, avronun satış fiyatı ise 20,7560 lira olmuştu.
Spot piyasada güncel döviz satış fiyatları şöyle:
Dolar: 19,1446 lira
Euro: 20,7710 lira
Sterlin: 23,6365 lira
Ruble: 0,2487 lira
İsviçre Frangı: 20,8117 lira
Japon Yeni: 0,1442 liradan el değiştiriyor.