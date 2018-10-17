Dolar kurunda Pompeo'nun açıklamasıyla düşüş hızlandı

17 Ekim 2018

Güniçinde dar bir bantta hareket eden küresel piyasalardaki satış baskısıyla 5.70 civarında seyreden dolar/TL ABD'nin Türkiye yaptırımlarının kaldırılacağı beklentisiyle 5.70'li seviyelerden 5.6220'ye kadar geriledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarıyla ilgili kısa sürede bir karar verilmesini beklediğini belirterek; bu yaptırımlardan bazılarının Türkiye'de tutuklandıktan sonra geçen hafta serbest bırakılan ABD'li rahip Andrew Brunson ile doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.

ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yönü açısından belirleyici olarak görülen ve terör örgütleriyle bağlantılı olduğu iddiasıyla yargılanan Brunson hapis cezası almış ancak tutuklu olduğu süre göz önüne alınarak Cuma günü serbest bırakılmıştı.

Açıklama öncesi 5.70 civarında seyreden dolar/TL açıklama sonrası gelişmekte olan ülke piyasalarına göre pozitif ayrışarak günün en düşük seviyesi olan 5.6220'ye kadar geriledi. Bu seviye 10 Ağustos haftasınra görülen 7.24'lük tarihi rekordan beri de ilk defa test edilmiş oldu.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "ABD açıklaması ardından TL'ye talebin arttığını gördük. Bugün Pompeo'nun ziyareti, Cumhurbaşkanı ile görüşme, eurobond ihracı tüm bu gelişmeler döviz finansmanına ilişklin endişeleri oldukça azaltıyor ve TL'ye poztif yansıyor" dedi ve ekledi:

"Haber sonrası TL'deki iyimserliğin oldukça kuvvetlendiğini görüyoruz. Beklenti yaptırımların hızlıca kaldırılacağı şeklinde. Önümüzdeki dönemde ise haftaya Merkez Bankası'nın faiz kararı ve bir süredir satış yönlü işlemlere ağırlık veren lokallerin kurdaki düşüşü alım fırsatı olarak görüp görmeyecekleri önemli olacak."

Dolar/TL bu sabah güne 6.6850 civarında başladıktan sonra dar bir bantta genel olarak yukarı yönlü bir seyir izledi. Açıklama öncesi 6.70 civarında seydeden kur 5.6220'ye kadar geriledikten sonra saat 17:40'ta 6.6251/5.6360 seviyesinden işlem görüyor.

Aynı saatte sepet bazında TL 6.0596/6.0710, euro/TL ise 6.4979/6.5056 seviyesinde bulunuyor.

Pompeo'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması

Kaynak: Reuters