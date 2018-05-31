Dolar tekrar kritik seviyenin üzerinde

31 Mayıs 2018

Yurtiçi piyasada satış baskısı günün ikinci yarısında arttı. Dolar/TL, 3.5367'ye kadar çıkarken, borsada yüzde 3'ün üzerinde düşüş etkili. Bankacılık endeksinde ise kayıp yüzde 5'e yaklaştı. Piyasada artan satışların neden kaynaklandığı net olarak bilinmiyor.

TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) son dönemde attığı adımlar ve Londra'da yabancı yatırımcılar ile gerçekleştirilen toplantıların TCMB'ye olan güveni tazelemesiyle dün yüzde 2'den fazla değer kazanarak kur 4.45 seviyesinin altına inmişti.

Bankacılar bu gelişmeler üzerine geçen haftaya kadar gelişmekte olan para birimlerine göre negatif ayrışan TL'nin son birkaç günde ise pozitif ayrıştığına dikkat çektiler.

Dolar/TL bugün tekrar yukarı yönlü hareketlendi ve kademeli olarak artış gösterdi. Kur öğle saatlerinde tekrar 4.50 seviyesinin üzerine çıktı.

Piyasa kapanış saatine doğru tekrar yukarı yönlü hareketlenen kur 4.5367 seviyesine kadar yükseldi. Dolar/TL saat 17.15'te 4.5210 seviyesinden işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL ise 5.2770 civarında seyretti.

Borsada kayıp yüzde 3'ü aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde açılışta pozitif bir seyir izlense de daha sonra satıcılı bir görünüm ağırlık kazandı. BIST 100 günün ilk yarısında yüzde 1,18 değer kaybederek 102.640,41 puana geriledi. Endeks, günü yüzde 3,10 düşüşle 100.652,27 puandan tamamladı. Bankacılık endeksinde ise yüzde 5'e ulaşan kayıp dikkat çekti.

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