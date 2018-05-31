Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentilerin üzerinde

31 Mayıs 2018

Eurostat verilerine göre, mayıs ayında 19 üyeli Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 arttı. Nisan ayında enflasyon yüzde 1,2 seviyesindeydi ve mayısta yüzde 1,6'ya yükselmesi bekleniyordu.

Enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları dışarıda bırakıldığında enflasyon mayıs ayında yüzde 1,3 oldu. Nisan ayında ise yüzde 1,1 olmuştu.

Tütün ve alkolün de yer almadığı çekirdek enflasyon da mayıs ayında nisan ayındaki yüzde 0,7'den yüzde 1,1'e yükseldi.