Dolar tüm dünyaya güç gösterisi yapıyor!

17 Mayıs 2018

EVRİM KÜÇÜK

Gelişmekte olan ülkelerde son 1 aydır yaşanan türbülans ABD'nin tahvil getirisinin yükselmeye devam etmesi ve jeopolitik endişelerin etkisiyle sakinleşmekten çok uzak görünüyor. Dolar dünya piyasalarında güç gösterisi yaparken, piyasalardaki fırtınanın tam ortasında kalan TL ve Arjantin Pezosu doların baskısını en çok hisseden gelişmekte olan ülke paraları. Analistler, dolarda değerlenmenin süreceğini düşünüyor.

Dolar endeksi 93.36 puan

ABD'nin ticaret ortaklarının parası karşısında seyrini gösteren endeks son altı ayın en yüksek seviyesine çıktı. Amerikan ekonomisinden gelen olumlu ekonomik verilerin Fed'in bu yıl dört kez faiz artırmasına neden olacağı beklentilerinin güçlenmesi, 10 yıl vadeli ABD Hazine Kağıtları'nın getirisini 2011 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıkardı. Tahvil faizlerindeki artıştan destek bulan dolar majör paralar karşısında son 6 ayın en yüksek değerine çıktı. Amerikan dolar endeksi 93,36 puana çıkarak Aralık ortalarından beri en yüksek değerini aldı. Euro da dolar karşısında 1.18 bariyerini aşağı doğru kırdı ve 1.1767'ye kadar geriledi. Euro/dolar Aralık'tan beri görülmemiş seviyeleri test etmiş oldu. Doların bu denli hızlı yükselmesinde İran ve Kuzey Kore'nin nükleer programlarına ilişkin kaygılar, Avrupa'nın en büyük ekonomilerinden İtalya'nın bankacılık sistemiyle ilgili endişeler de etkili oldu.

ABD ekonomisine güvenin artmasından ve Avrupa ile ABD'nin faiz farkının artacağı beklentisinden destek bularak nisan ortasından bu yana değerlenen doların yükselişini sürdüreceği tahmin ediliyor. HSBC dördüncü çeyrek için Euro/Dolar tahminini 1.25'ten 1.15'e indirdi. SEB kıdemli analisti Richard Falkenhall da ABD ve Avrupa'nın para politikalarındaki ayrışmanın etkisiyle euronun 1.15 dolara ineceğini öngördü. Dolar, nisan ayı başında euro karşısında 1.24 seviyelerinden satılıyordu. Son bir ay içinde dolar euroya karşı yüzde 1.8 değer kazandı.

Neden yükseliyor?

● Fed'in bu yıl 4 kez faiz artırması bekleniyor. ABD perakende satışlarının, tüketici harcamalarında artışa işaret etmesi ve güçlenen fabrika siparişi verisi Fed'in bu yıl 3 yerine 4 faiz artışına gideceği beklentisini artırıyor. San Francisco Fed Başkanı John Williams, hem ABD hem de yurtdışında ekonomik görünüm konusunda "çok olumlu" olduğunu söyledi ve bu yıl üç ila dört faiz artırımının uygun olduğu görüşünü tekrarladı.

● Faiz yüzde 3.096'ya çıktı. Fed'in faiz artışında daha şahin olacağı beklentisi ABD 10 yıllıklarının getirisini Temmuz 2011'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmasına neden oldu. Dünyanın en büyük tahvil fonlarından Pimco'dan gelen açıklamaya göre, Fed'den gelecek faiz artışlarıyla birlikte ABD 10 yıllıklarının faizinin yüzde 3.5 seviyesini görmesi bekleniyor.

● Kuzey Kore yine sahnede. K.Kore yönetimi, eğer Washington nükleer silahsızlanmanın tek yanlı olmasında ısrar ederse, ABD Başkanı Donald Trump ile yapılacak zirve konusunu yeniden değerlendireceğini açıkladı. Bu gelişme, haftalardır süren diplomatik çabalarla hazırlanan Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un buluşmasını tehlikeye atıyor. Jeopolitik riskler dolara destek veriyor.

● İtalya'nın borçları yatırımcıyı korkuttu. İtalyan hükümetinin Avrupa Merkez Bankası'na 250 milyar euro değerindeki İtalyan borçlarını affetmesini isteyebileceği haberleri euro üzerinde baskı yarattı. İtalyan tahvil faizleri ile Alman tahvil faizleri arasında makas euroyu aşağı çekiyor. İtalyan 10 yıllıklarının faizi dün yüzde 2,07 seviyesine sertçe yükselirken, 2 yıllıklarının getirisi de pozitife geçti.

● Arjantin endişesi derinleşti. Parası sert şekilde gerileyen Latin Amerika ekonomisinin IMF'Denh yardım isteyeceği haberleri, gelişen ülkelerde satış baskısının artacağı endişesi yarattı. Ancak analistler bunun sistemik bir riske yol açmayacağını düşünüyor.