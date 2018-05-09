Dolar tutulamıyor

09 Mayıs 2018

Dolar/TL ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilme kararının ardından yükselişe geçti.

Dün günü 4.30'lu seviyelerden kapatan kur, kararın açıklanması sonrası uluslararası piyasalarda 4.35 TL'ye kadar yükseldi.

Kur bu sabah 4.3744 seviyesine çıkarak rekor tazeledi. Euro/TL ise rekor seviyesine yakın 5,1794 seviyesine çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran ile 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini ve İran'a yaptırımları tekrar başlatacağını açıklayarak Ortadoğu'da yeni çatışma ihtimalini artırdı ve küresel petrol arzı görünümü hakkında belirsizlik yarattı.

Trump dün gece Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada ABD'nin "Tek taraflı, hiçbir şekilde yapılmaması gereken berbat anlaşmanın" temelini sarsmak için İran'a ekonomik yaptırımları tekrar başlatacağını söyledi.

Doların küresel çapta değer kazandığını, fakat TL’nin gelişmekte olan ülkeler arasında en kötü performansı sergileyen para birimi olduğunu dile getiren analistler, kötü gidişi durdurmak için Merkez Bankası’nın planlanan tarihten önce faiz silahını kullanabileceğini düşünüyor.

"Kurda 4.30 seviyeleri normalleşiyor"

GCM Menkul Araştırma Uzmanı Enver Erkan, ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin piyasaları olumsuz etkilediğini, dolar/TL'nin 4.30 eşiğini kırmasının önemli olduğunu söyleyerek, "TCMB'nin zorunlu karşılık adımı 4.29 civarında gelmişti dolayısıyla bu seviyelerin hassasiyet noktası olduğunu söyleyebiliriz. Gözler TCMB'de olabilir ama faiz dışı hamleler piyasayı çok yatıştıracak görünmüyor. İran ile yaptırımlar dönemine girilmesiyle bölgesel risklerin artması da tedirginlik unsuru olacaktır. Bütün bu gelişmeler kurda 4.30 seviyelerini normalleştiriyor" dedi.

Dolar/TL'de 4.30 bandının destek haline gelmesiyle ana hareketin yukarı olmaya devam edeceğini, kurdaki yukarı hareket ivmelendikçe piyasanın da TCMB üzerindeki faiz artırma baskısının artabileceğini söyleyen Erkan, "ABD'de bugün ÜFE, yarın ise TÜFE verisi açıklanacak. TÜFE beklenti üzerinde gelirse kur hareketini yukarı hızlandırabilir. Genel algı takip edilecek" dedi.

Öte yandan tahvil piyasasında ise yaklaşan seçimler öncesi genişlemeci politikaların da etkisiyle gösterge 10 yıllık tahvil getirisinde dün itibariyle dört günlük yükseliş 100 baz puanı aştı.

Seçim öncesi maliye politikasında genişlemeci, gider artıcı önlemlerin Hazine'nin borçlanma rasyolarına da yansıyacağı beklentisi de faizlerdeki yükselişte etkili oluyor. Artan bütçe giderleri ise Hazine borçlanmalarını artıracağı endişesi ile tahvil getirilerinde sert yükselişleri beraberinde getiriyor.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilde geçen hafta perşembe günü hızlanan yükseliş sonrası bileşik faiz dün yüzde 14 seviyesini aştı. Dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 13.93, valörde son işlemde yüzde 14.04 oldu.

Gösterge iki yıllık tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 15.47, valörde son işlem yüzde 15.53 oldu.

Petrol fiyatları yükselişte

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin İran nükleer anlaşmasından çekileceğini duyurmasının ardından petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti ve bu sabah 76.67 dolara ulaştı.

ABD, nükleer anlaşmadan çekildi