Dolar tutulamıyor

06 Ağustos 2018

ABD'li Rahip Andrew Brunson'a ev hapsi verilmesi ve iki ülkenin karşılıklı yaptırım açıklaması ardından gergin Türkiye-ABD ilişkileri baskısıyla TL negatif ayrışırken, dolar/TL sert yükselişini sürdürerek yeni tarihi zirve olan 5.28 seviyesini aştı.

Cuma günü piyasa kapanış saatlerinde 5.0767/5.0800, bu sabah ilk işlemlerde ise 5.11 civarında olan dolar/TL, yukarı yönlü seyrini sürdürdü ve tarihi zirve olan 5.1962'ye kadar yükseldi. TCMB'nin hamlesi sonrasında bir miktar geri gelen kur, saat 19:35'te 5.28 seviyesine yükseldi.

TL'nin dolar karşısında günlük bazda değer kaybı yüzde 2'ye ulaşırken, benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışıyor. TL'nin yılbaşından bu yana dolar karşısındaki değer kaybı ise yüzde 27 oldu.

Euro/TL de tarihi zirve olan 6.0019'dan sonra saat 19.35 itibariyle 6.11'e kadar yükseldi.

Tahvil-bono piyasasında da faizlerdeki baskı sürüyor. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik faiz kurdaki yükselişe paralel bugün yüzde 19.83'e kadar yükselerek yeni zirveyi gördü.

Diğer taraftan güne hafif kayıplarla başlayan Borsa İstanbul'da yoğunlaşan satışların ardından BİST 100 endeksi, yüzde 2'yi geçen kayıpla 93.568 seviyesine kadar geriledi. Endeks, bu seviyeden gelen alımlarla 94.000 puanın üzerine çıktı.

5.50'ler konuşuluyor

Bir bankacı, "Döviz piyasasında bugün yerlilerin satış tarafından çekilmeleri ile hacimsiz piyasada hızlı bir yükseliş görüyoruz. 5.15 seviyesinde birikmiş görünen opsiyonların da yarattığı kaygılar ile stop-lossların çalıştığını, panik alımların geldiğini söyleyebiliriz" dedi ve şöyle devam etti:

"Hareketin devamında opsiyon piyasasından çıkan seviyeler 5.20 ve sonrasında 5.50. Ancak özellikle 5.50 için siyasi haber akışının şimdikinden daha kötü hale gelmesi gerekir. Bu aşamada TCMB'nin döviz satması çok zor (rezervler çok düşük), ek faiz artırımı ise mevcut siyasi konjonktürde daha da zor. TL'de anlamlı bir iyileşme için haber akışını izlemek zorunda kalacağız."

"TL'yi desteklemek için daha çok çaba gösterilmeli"

SEB gelişmekte olan piyasalar baş stratejisti Per Hammarlund ise, TL'de daha fazla değer kaybı bekleneceğini, "Türkiye ekonomik açıdan faiz oranlarını yükseltmek istemeyen bir politika tarzına kilitlenmiş gibi görünüyor. Bu, TL'yi sert vuran bir şey." dedi.

TL'yi desteklemek için daha çok çaba gösterilmesi gerektiğini söyleyen Hammarlund, "Ancak bence bu bir süre daha devam edecek ve TL yeniden dayak yiyecek. Şu ana kadar uzun süredir devam ettiği de göz önüne alındığında, daha piyasa dostu bir politikaya ani bir geçiş zor görünüyor. Yazdan önce TL konusunda oldukça olumluydum, TCMB'nin TL'yi desteklemek için adım atacağını, faizleri artıracağını ve seçim sonrası Erdoğan'ın daha mali açıdan ihtiyatlı bir politika sinyali vereceğini düşünüyordum ancak bu görüşü değiştirmeye başlıyorum" dedi.

TEB Yatırım/BNP Paribas stratejisti Işık Ökte, bu sabahki notunda TL'nin negatif performansının ABD-Türkiye ikili ilişkilerindeki haber akışı ve İran yaptırımlarının yarın yürürlüğe girecek olması kadar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü açıkladığı 100-günlük eylem planında kamu harcamalarının azaltılması konusunda somut bir gelişme olmamasından kaynaklandığını söyledi.

Kaynak: Reuters