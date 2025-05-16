Yatırımcıların ve ekonomiyle yakından ilgilenen vatandaşların günlük olarak takip ettiği altın ve döviz kurları, 16 Mayıs 2025 Cuma günü itibarıyla güncellendi.

İç ve dış piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak dalgalanan altın ve döviz fiyatları, ekonomik kararlar üzerinde önemli rol oynuyor. Peki bugün gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Dolar ve euro kuru ne seviyede?

İşte 16 Mayıs Cuma günü itibarıyla altın fiyatları ve döviz kurlarındaki son durum:

Altın fiyatları (16 Mayıs 2025)

Altın fiyatları 16 Mayıs 2025 Cuma günü itibarıyla düşüşünü sürdürerek haftalık bazda son altı ayın en sert değer kaybına hazırlanıyor.

Spot altın, haftanın son işlem gününde yüzde 0,85’lik gerilemeyle ons başına 3.212 dolara kadar düştü. Haftalık kayıp yüzde 3’ü aşarken, altının bu performansı Kasım 2024’ten bu yana en kötü haftalık performans olarak kayıtlara geçebilir.

Altın fiyatlarındaki bu düşüşte, ABD-Çin ticaret savaşına dair endişelerin azalması ve doların güçlenmesi etkili oldu. Güvenli liman olarak görülen altına olan talep zayıflarken, yatırımcılar diğer finansal enstrümanlara yöneliyor.

Gram Altın

▪ Alış: 4.011,93 TL

▪ Satış: 4.012,40 TL

Çeyrek Altın

▪ Alış: 6.639,00 TL

▪ Satış: 6.704,00 TL

Yarım Altın

▪ Alış: 13.278,00 TL

▪ Satış: 13.408,00 TL

Tam Altın

▪ Alış: 25.901,54 TL

▪ Satış: 26.406,70 TL

Cumhuriyet Altını

▪ Alış: 26.477,00 TL

▪ Satış: 26.695,00 TL

Ata Altın

▪ Alış: 26.710,97 TL

▪ Satış: 27.378,72 TL

Döviz Kurları (16 Mayıs 2025)

Dolar endeksi (DXY) ise bu hafta yüzde 0,3 artışla üst üste dördüncü haftayı yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. Doların değer kazanması, dolar bazında fiyatlanan altının yurt dışındaki yatırımcılar için daha pahalı hale gelmesine yol açıyor.

Dolar

▪ Alış: 38,8353 TL

▪ Satış: 38,8622 TL

Euro

▪ Alış: 43,4760 TL

▪ Satış: 43,5369 TL