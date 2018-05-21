Dolar ve euro durmuyor

21 Mayıs 2018

Dolardaki güçlenme eğilimi gelişmekte olan ülke para birimlerini baskılıyor, lokal nedenlerle daha çok satış baskısı altında kalan dolar/TL bu gün 4.5721 ile yeni zirvesi gördü.

ABD Merkez Bankası'nın bu yıl iki kez daha faiz artırımına gidebileceği beklentisi dolarda güçlü bir değerlenme eğilimi yaratırken bu eğilim gelişmekte olan ülke para birimlerini baskı altında bırakıyor.

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks 93.97'yi görerek beş ayın yeni zirvesine geldi.

Gelişmekte olan ülkelere yönelik bu denli satış baskısı yanında lokal sebeplerle Türkiye piyasaları da negatif ayrışıyor. Bankacılar TCMB'nin bu süreci nasıl yöneteceğini izlemeye devam ediyor.

Birçok bankacı TCMB'nin 7 Haziran'daki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında "hatırı sayılır" bir faiz artışı yapacağına kesin gözüyle bakarken, bazı bankacılar TCMB'nin bu

tarihi de beklemeden bir adım atmak durumunda kalabileceğini belirtiyor.

Dolar/TL bu gelişmelerle haftanın ilk işlem gününde 4.5721 ile yeni bir tarihi zirve gördü.

Euro/TL ise 5.3750 seviyesine kadar çıktı.

Sterlin/TL'de de rekor görüldü. Sterlinde yeni rekor seviyesi 6,1284...

Piyasaların dikkati Fed'in Çarşamba günü açıklanacak son toplantı tutanaklarına çevrildi. Yatırımcılar mevcut para politikasının sıkılaştırma döngüsünün hızı hakkında ipuçları için tutanakları bekliyorlar.

Kaynak: Reuters