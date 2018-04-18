Dolar ve euro güne yatay başladı

Erken seçim gündemiyle dün dalgalanan dolar kuru, güne yatay seyirle başladı. Dolar/TL 4.0940 ve euro/TL ise 5.0690 seviyesinde.

Bankacılar daha önce fiyatlamalarda olmayan bir gelişmenin gerçekleşmiş olması nedeniyle piyasalarda sert bir satış baskısı yaşandığını ancak ilk şok ardından süreçte beklenmedik bir

gelişme olmadığı sürece yeni bir satış baskısı öngörmediklerini belirtiyorlar. Bu kapsamda bugün saat 13:30'da planlanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi yakından takip edilecek.

Hatta bazı bankacılar erken seçimin uzun süre devam edebilecek belirsizlikleri önlemede rol oynayabileceğini, bu nedenle ilerleyen dönemlerde piyasalarda iyimserlik yaratabileceğini ancak bunun sürecin nasıl ilerleyeceğine bağlı olacağını belirtiyorlar.