Dolar ve euro ne kadar oldu? Piyasalarda son durum

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 153,83 puan değer kazandı.

Dün 5.066,50 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 107,91 puan ve yüzde 2,13 değer kazanarak 5.174,41 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.174,41, en yüksek ise 5.247,84 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 3,63, teknoloji endeksi yüzde 2,69, sanayi endeksi yüzde 2,09 ve hizmetler endeksi yüzde 2,59 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 96'sı yükseldi, 4'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, İş Bankası (C) ve Enka İnşaat oldu.

Altının onsu 1.777 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 9,00, bileşik getirisi yüzde 9,20 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0620, sterlin/dolar paritesi 1,2340 ve dolar/yen paritesi 136,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,6490 liradan, avro 19,8070 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 1,6 azalışla 1.777 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 azalışla 82,5 dolardan işlem görüyor. (AA)