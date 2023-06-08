Dolar ve euro rekor tazeledi

Kurlarda seçim sonrası başlayan yükseliş bugün de devam ediyor. Dolar/TL 23,40, Euro/TL ise 25.70'nin üzerine çıkarak ile yeni tarihi zirvelerini gördü. 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinden önce dolar 19.96 seviyesindeydi. Bugünkü yükselişle beraber seçim sonrasında dolar/TL'de yüzde 17.2'lik yükseliş yaşanmış oldu.

Analistler özellikle seçim sürecinde serbest piyasa ile bankalarrası piyasa arasında kur seviyelerinin farklılaştığını, seçim sonrasında bu makasın kapanmaya başladığını belirtti.

Spot piyasada güncel döviz satış fiyatları:

Dolar 23,3203 lira

Euro 25,7154 lira

Sterlin 29,8961 lira

Ruble 0,2845 lira

İsviçre Frangı 25,6436 liradan el değiştiriyor.