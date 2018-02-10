Dolar yatırımcısı bu hafta kazançta

10 Şubat 2018

Bu hafta dolar yatırımcısına kazandırırken, borsa kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,83'lük kayıpla 113.590,27 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 112.503,80 puanı, en yüksek ise 118.121,20 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeksi yüzde 4,26'lık azalışla 136.831,48 puana, Sanayi Endeksi yüzde 3,98'lik düşüşle 125.706,46 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,93'lük kayıpla 82.129,42 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 5,08'lik azalışla 130.478,92 puana geriledi.

Kipa Ticaret en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 26,84 ile Kipa Ticaret oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 17,33'lük artışla Bera Holding, yüzde 3,52'lik yükselişle de Zorlu Enerji izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 15,34 ile Çemtaş oldu. Bu hisseyi yüzde 10,36'lık düşüşle Net Holding, yüzde 10,22'lik azalışla da Bizim Mağazaları takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 48 milyar 678 milyon lirayla Garanti Bankası, 43 milyar 820 milyon 318 bin 304 lirayla Koç Holding ve 41 milyar lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 6 milyar 28 milyon 863 bin 591 lirayla Türk Hava Yolları olurken, bu şirketi 2 milyar 752 milyon 76 bin 150 lirayla Garanti Bankası, 1 milyar 752 milyon 741 bin 787 lirayla Kardemir (D) takip etti.

Dolar yükseldi, euro düştü

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,06'lık sınırlı artışla 161,80 liraya çıkarken, Cumhuriyet altınının satış fiyatı 1082 lira ile yatay seyretti.

Serbest piyasada haftayı dolar kazançla, euro kayıpla kapattı. Doların satış fiyatı 1,41'lik artışla 3,8180 lira olurken, euronun satış fiyatı yüzde 0,02'lik sınırlı azalışla 4,6830 liraya geriledi.

Geçen hafta 5,3210 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı bu hafta yüzde 0,58'lik azalışla 5,2900 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,04'lük artışla 4,0760 liradan alıcı buldu.

Bireysel emeklilik donları değer kaybetti

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,60, yatırım fonları yüzde 0,17 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,24 ile para piyasası fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,24 arasında gerçekleşti.