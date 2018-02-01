Dolar yatırımcısına 'kısa pozisyon' uyarısı

01 Şubat 2018

Evrim KÜÇÜK

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık toplantısında açıklanan 2018 projeksiyonlarında 3 faiz artışı ön görüsünün değişmemesine negatif tepki veren dolarda hızlı gerileme sürüyor. Dolar endeksi 3 yılın en düşük seviyesinde. Bazı analistler ise dolarda kısa pozisyon almak için erken davranıldığını ve dolar yatırımcısının doların seyirini etkileyecek faktörleri dikkatle izlemesi gerektiğini söylüyorlar.

Aralık toplantısının ardından dolarda yaşanan düşüşe engel olacak en önemli veri olan enflasyonda yükseliş olmaması doların kayıplarının artmasına neden oldu. Buna Avrupa tarafından gelen olumlu verilerin eklenmesi doların gücünü iyice yitirmesine yol açtı. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koyacağı politikalara ilişkin bir ipucu vermemesiyle dolar endeksi 2014'ten bu yana en düşük seviyeye indi.

Dolarda son bir yıldır devam eden düşüş grafiği Trump ile hızlandı. ABD Başkanı 'Birliğin Durumu' konuşmasında uygulamaya koyacağı politikalara ilişkin dolar boğalarına istediği ipuçlarını vermedi. Dolar, Londra'daki işlemlerde Fed Başkanı Janet Yellen'ın ekonomiye ilişkin iyimser bir mesaj vereceği yönündeki fiyatlamaların dolar cinsinden varlık talebini destekleyememesinin ardından kayıplarını genişletti. ABD'nin ticari ortaklarının paraları karşısında doların değerini gösteren endeks 88.10 puanla 2014 yılından bu yana en düşük seviyeye indi. Euro/dolar paritesi, 1.2400'ın üzerine çıkmasının ardından kazançlarını genişleterek 1.2463'e ulaştı.

Gelişmekte olan ülke paraları da yükselişe geçti. Çin parası puan dolar karşısında 2015 yılından bu yana en yüksek seviyeye gelirken, Güney Afrika Randı, Meksika Pezosu ve çoğu Asya para birimi güçlendi.

Yatırımcı bu faktörleri yakından izlemeli!

Bazı analistler dolarda kısa pozisyon almak için erken davranıldığını ve dolar yatırımcısının şu gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiğini belirtiyorlar.

- Dolar endeksi 3 yılın en düyük seviyelerinde geziyor. Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in 'düşük dolara' vurgu yapması kan kaybını artırdı. Ancak dolar son beş yıla bakıldığında yüzde 13 yükselmiş durumda.

- ABD'de Vadeli Emtia İşlemleri Komisyonu verilerine göre spekülatörler doların görünümü konusunda negatif. G10 ülkelerinin paralarına karşı dolarda 11 milyon kısa pozisyon alınmış durumda fakat aşırı pozisyon alınması bir anda çok fazla pozisyonun değiştirilmesi riski anlamına da gelebilir.

- Küresel tahvil getirileri son günlerde fırladı. ABD'nın 10 yılık Hazine Kağıtları'nın faizi yüzde 2.733'e çıktı. Bu yükseliş dolara düşüş olarak yansıdı. Ancak analistlere göre, yatırımcı faizlerdeki farklılıkların paraların değerinin belirlenmesinde en önemli faktörlerden olduğunu ve bu açıdan doların önde gittiğini aklında tutmalı. Birçok ülke kriz tedbirlerini sürdürürken Fed, Aralık 2015'den bu yana faizleri 5 kez artırdı.

- Dolar, küresel merkez bankaları için hala başlıca rezerv para konumunda. Merkez bankalarının toplam rezervi içinde doların payı euronun iki katı. Son sekiz çeyrek dönemin beşinde euronun rezervler içindeki artış hızı doları geçse de dolar hala risk algısının arttığı dönemlerde güvenli liman olarak görülüyor.

- Daha önceki deneyimler Fed'in parasal sıkılaştırma dönemlerinin öncesinde doların yükseldiğini ancak bu döngünün ortalarında ya da sonlarına doğru doların zayıfladığını gösteriyor. 1983-1999 dönemindeki sıkılaştırma dönemi hariç yatırımcının tepkisi bu yöndeydi.

Yellen'lı son toplantıda Fed faiz artırımı yapmadı

Fed, bu yıl içinde para politikasını kademeli olarak sıkılaştırma sinyali vererek faiz oranlarını sabit tuttu. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), yılın ilk para politikası toplantısını dün gerçekleştirdi. Faiz artırımına gitmeyen Fed politika faizini 1.25-1.50 bandında sabit bıraktı. Yatırımcılar Fed'in yüzde 2 hedefinin altında kalmaya devam eden enflasyon ölçütüne, ekonomik görünümle ilgili risklere ve Trump yönetiminin yaptığı vergi revizyonunun büyümeye etkisine ilişkin değerlendirmesine odaklandı. Fed Başkanı Janet Yellen toplantıya son kez başkanlık etti. Faiz oranları, 2007-2009 ekonomik resesyonuyla mücadele etmek için devreye alınan sıfıra yakın seviyelerden yavaş yavaş yükselirken, istihdam Yellen'in 4 yıllık görev süresinde yaklaşık 10 milyon arttı ve işsizlik, yüzde 4.1 ile 17 yılın en düşük seviyesine geriledi. Yellen'ın ardından göreve gelecek Jerome Powell, Yellen'in faizleri yukarı seyirde tutmanın, işsizliğin daha da düşmesini sağlayacağı görüşünü destekledi.