Dolar yeni haftaya yükselişle başladı
Yarın açıklanacak enflasyon rakamları öncesinde güne yükselişle başlayan dolar/TL 4,62 liradan işlem görüyor.
Dolar/TL seçim sonrası haftanın genelinde 4.60-4.65 bandında kaldı. Aşağı eğilimin daha net görüldüğü kur, haftan son işlem gününde yönünü aşağı çevirdi ve 4.57 seviyesinden kapandı. Euro haftayı 5.36 civarında sonlandırdı. Dolar endeksi ise 94 seviyesinin hemen üzerinde.
Türkiye’deki göstergelerde bir yumuşama olsa da ana hikayede bir değişiklik bulunmadığını kaydeden analistler, yarın açıklanacak olan enflasyon verisinin önemine dikkat çekerek siyasi cephede ise YSK’nın kesin seçim sonuçlarının izleneceğini vurguluyor.
Bugüne baktığımızda dolar/TL'nin güne yükselişle başladığını görüyoruz. Kur sabah 08:10 itibariyle 4,62 seviyesinde yer alıyor. Aynı dakikalarda euro da 5,39dan alıcı buluyor.
Euro/dolar paritesi ise 1,1645'ten işlem görüyor.
Eylül vadeli Brent petrolü Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında 78.20 dolar civarında seyrediyor.
Altının ons fiyatı ise 1250.60 dolar seviyelerinde bulunuyor.