Dolar yeniden 4.84'e çıktı

Güne yatay seyirle başlayan dolar/TL'de yukarı yönlü hareket ağırlık kazanmış durumda. Açılışta 4.81 lira seviyelerinde işlem gören kur, 4.84 seviyesine kadar çıktı. Dolar/TL, saat 11:40 itibariyle 4.8340 seviyesinde yer aldı. Euro/TL ise 5.61'in üzerinde el değiştiriyor.

Bu haftaya başlarken gelişen ülke para birimlerinden pozitif ayrışarak 4.76 seviyelerine gerileyen dolar/TL’de aşağı hareket sınırlı kaldı ve dolar yeniden 4.80’in üzerine taşındı. Mahkemenin ABD'li Rahip Brunson kararı sonrası dün 4.84 seviyesi test edildi. Bu seviyeden 4.80-81 bandına inen kurda bugünkü işlemlerde bant aralığı 4.81-4.84 aralığına taşındı.

Piyasalar Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçmesiyle birlikte başlayan yeni dönemde ekonomi politikalarının nasıl şekilleneceğini yakından takip ediyor. Bu konu ile ilgili haber akışı da doların seyrini etkilemeye devam edecek.