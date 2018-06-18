Dolar yeniden yükselişe geçti

18 Haziran 2018

Dolar kuru yeni haftaya hareketli başladı.

Türkiye piyasaları Ramazan Bayramı nedeniyle kapalıyken ABD ve Avrupa merkez bankalarının 2008 krizinden beri sürdürdüğü genişlemeci politikalarına kısa vadede son vereceklerine yönelik geçen haftaki kararlarının etkisiyle kur 4.70'in üzerine çıktı.

Arife günü saat 13:00'te 4.64 civarında işlem gören dolar/TL, piyasaların tatil olduğu dönemde 4.7605 seviyesini test etti. Bu sabah ilk işlemlerde 4.7474 seviyesinde olan kur, ardından 4.68 seviyelerine doğru çekildi. Hareketli bir seyir izleyen kur öğle saatlerinde yeniden 4.72 seviyesinin üzerine çıktı. Kur saat 13:00'te 4.7260 seviyesindeydi.

5.50'den dönen euro/TL ise aynı dakikada 5.4830 seviyelerinde işlem görüyordu.

Hazine ihaleleri yakından izleniyor

Piyasalarda bugün başlayacak ve önümüzdeki ay sonuna kadar Hazine'nin gerçekleştirileceği yaklaşık 35 milyar TL borçlanmaya gelecek yabancı talebini yakından takip ediliyor.

Hazine bu hafta 2, 5 ve 10 yıllık gösterge, 5 yıllık değişken faizli ve 10 yıllık TÜFE'ye endeksli tahvil ihalelerini gerçekleştirilecek. İhalelerden yıllık gösterge tahvilin ilk ihracı ve 10 yıllık TÜFE'ye endeksli tahvilin yeniden ihracı bugün gerçekleştirilecek.

Seçim öncesi artan harcamalarla baskı altında kalan tahvil piyasasında gösterge 10 yıllık tahvil getirisi son iki ayda 365 baz puan yükseldi.

Tahvil/bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 27 Nisan haftasını yüzde 12.60 seviyesinden kapanmıştı.

Arife günü gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi spot kapanışta yüzde 16.25 seviyesindeydi.

Gösterge iki yıllık tahvilin spot kapanışta ortalama bileşik faizi ise yüzde 19.08 seviyesinde gerçekleşti.

Dolar endeksi 95'in üzerini test etti

Küresel piyasalarda dolar, başlıca para birimlerinden oluşan sepet karşısında yedi ayın zirvesine yaklaşırken, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi kazanımları sınırladı. ABD Merkez Bankası'nın para politikasında sıkılaştırma yanlısı açıklamalarına karşılık Avrupa Merkez Bankası'nın da sıkılaştırma yanlısı bir dil kullanmamasının ardından yüzde 1'in üzerinde değer kazanarak 95.131'e kadar çıkan dolar endeksi bugün yüzde 0.1 artıda 94.882'de bulunuyor.

ECB geçen yıllarda zor durumdaki euro bölgesi ekonomisine destek olmak için başlattığı tahvil alım programını yıl sonunda bitireceğini açıkladı. Buna karşılık faizlerin gelecek yıl yaz sonuna kadar aynı kalacağının sinyalini vererek yatırımcıların faiz artırım beklentilerini üç ay ötelemesine, yani Eylül 2019'a çekmelerine yol açtı.

ECB'nin aşırı gevşek para politikasının devam ettiğini gösteren bu karardan bir gün önce Fed düzenli faiz artırımlarına devam edeceğinin sinyalini vererek artık kriz döneminde başlatılan aşırı gevşek para politikasını sona erdiğini göstermişti.

Piyasalarda yön belirleyici olarak takip edilen bir diğer gündem maddesi ise seçim sonuçları.

Haftasonu yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda tamamlanıp tamamlanmayacağının yanı sıra milletvekili seçimi sonucunda TBMM'deki sandalye dağılımının nasıl şekilleneceği de piyasada yakından izleniyor.

Seçilen cumhurbaşkanını aday gösteren partilerin TBMM'de yeterli bir çoğunluk elde edememesi olasılığı az değil. Bu ihtimal de piyasalarda 'seçimlerin yenilenme riskini' gündeme getiriyor ve piyasalarda seçim sonuçlarına ilişkin net bir fiyatlamanın yapılamamasına neden oluyor.