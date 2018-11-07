Dolar yükseliş eğiliminde

07 Kasım 2018

Türkiye'nin İran yaptırımlarından geçici muafiyet almasıyla dün düşüşünü sürdürerek 5.30 ile üç ayın en düşük seviyelerine gerileyen dolar/TL, bu sabah 5.40 seviyesinin üzerine çıktı.

Türkiye'ye İran yaptırımlarından muafiyet tanındığının resmen açıklanmasıyla kurda düşüş hızlanırken, dolar/TL dün üç ayın en düşüğü olan 5.3025'e kadar geriledi. Dolar/TL piyasa kapanışına doğru ise 5.40 seviyesinin üzerine bir hamle yaptı. Bu hamlesinde başarılı olamayan kur, bu sabah ilk işlemlerde 5.3750 seviyesinde güne başladı. Tekrar 5.40 üzerini zorlayan kur 5.4150 seviyesine kadar çıktıktan sonra saat 10:25'te 5.3960 seviyesinde yer aldı.

Yurtiçinde bugün saat 17:30'da Hazine nakit dengesi açıklanacak. Yurtdışında ise saat 10:00'da Almanya sanayi üretimi, saat 13:00'te Euro bölgesi perakende satışlar verisi açıklanacak.

AHL Forex notunda ABD'de 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamının ve 100 sandalyeli Senatonun 35'inin yeniden şekilleneceği ara seçimlerin başlamasının piyasalarda beklentiler oluşturmaya başladığı, dolarda değer kazanımı yaşanması ile birlikte kurun fiyatlamalarda 5.3020-5.4194 seviyeleri arasında sert hareket ettiği belirtildi. Notta, "Paritenin ara destek seviyesi olan 5.3000 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 5.4250, 5.4590 ve 5.5050 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 5.3000, 5.2700 ve 5.2500 destek seviyeleri izlenebilir" denildi.

Bankacılar kurun gerilediği seviyelerden kar satışları gözlenebildiğini, lokal talebinin ise daha fazla düşüşü sınırlayabileceğini belirtse de TL'ye yönelik iyimserliğin henüz bitmediğine işaret ediyor.

Piyasalarda İran yaptırımlarına yönelik gelişmeler, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı ile Brexit izlenmeye devam ediliyor.

Türkiye ve ABD'nin bakanlara yönelik "sembolik" olarak adlandırılan yaptırımlarının karşılıklı kaldırılmasının ardından Türkiye'nin ABD'nin İran'a uygulayacağı yaptırımlardan muaf tutulabileceğine yönelik beklentiler piyasalardaki iyimserliğin ana nedenleri arasındaydı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo önceki gün yaptığı açıklamada aralarında Türkiye'nin de yer aldığı sekiz ülkeye petrol yaptırımları konusunda geçici muafiyet tanındığını açıkladı.

Bankacılara göre TL'deki değer kazancı sürecinde TCMB'nin politika faizini yüzde 24'e çıkarması başta olmak üzere ekonomi yönetimi tarafından atılan adımlar, siyasi ve jeopolitik gelişmeler de etkili oldu.

Bu çerçevede dolar/TL Ağustos ayında 7.24 ile tarihi zirvenin test edilmesinden bu yana kademeli bir düşüş eğiliminde. TL'nin tarihi zirvesinden bugüne değer dolar karşısındaki kazancı yüzde 35 civarında ve bu performans tüm gelişmekte olan ülke para birimleri arasında açık ara en kuvvetli değer kazancına işaret ediyor.

Aynı dönemde gelişmekte olan ülke benzer birimlerinde ise dolar karşısında yüzde 5 değer kaybı ila yüzde 5 değer kazançları aralığında bir seyir izlendi.

Yurtdışı piyasalarda ise ABD'deki Kongre seçimleri izleniyor. Seçimler Başkan Donald Trump'ın ayrıştırıcı üslubu ve "önce Amerika" politikaları hakkında bir referandum olarak görülüyor. ABD'li basın kuruluşlarına göre seçimlerde Demokratlar Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu Cumhuriyetçilerden alırken, Cumhuriyetçiler Senato'da çoğunluğunu korudu.

Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu almasının Trump'ın ticaret politikalarında değişikliğe yol açması beklenmiyor. ABD Başkanları gümrük vergilerini Kongre'nin onayı olmadan değiştirebiliyorlar, bu nedenle Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşı kaynaklı endişeler canlılığını koruyor.

Kaynak: AA