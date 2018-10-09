Dolar yükselişe geçti
Sabah saatlerinde 6.10’un altına sarkan dolar/TL, dolar endeksindeki güçlenmeyle beraber 6.15 seviyesinin üzerine çıktı.
DÜNYA ONLİNE
Dün 6.1918'e kadar yükselen dolar/TL, bu sabah ilk işlemlerde analistlerin destek olarak nitelendirdiği 6.10 seviyesinin altına indi ve 6.08 sınırına kadar geriledi. Ancak, kurdaki düşüş dolar endeksinin güçlenmesiyle birlikte son buldu ve dolar/TL 6.15 seviyesinin üzerine çıktı. 6.1584 seviyesine kadar çıkan kur, saat 14:52'de 6.1520 seviyesindeydi. Aynı dakikalarda euro/TL 7.0380 civarında bulunuyordu.
Dolar, euro ve sterlin karşısında değer kazanmaya devam ederken Japon Yeni karşısında bir miktar ekside.
Dolar endeksi 95,8 seviyelerinde seyrederken İtalya’nın bütçe sorununun da etkisiyle euro/dolar paritesi 1.14’lü seviyelere gevşedi.