Dolar yükselişe geçti

23 Ekim 2018

Döviz kurları, küresel piyasalarda doların diğer para birimleri ve emtialara karşı değer kazanmasına paralel yükselişe geçti.

Geçen hafta boyunca gelişmekte olan ülke para birimlerinden pozitif ayrışan TL küresel risk iştahındaki azalışın yanı sıra ve petrol fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle Cuma gününden beri değer kaybediyor.

Dün 5.6217 - 5.6921 aralığında hareket eden, günü 5.67'den tamamlayan dolar kurunda yükseliş isteği bu sabah da devam ediyor.

Sabah ilk işlemlerde 5.7460 civarında olan dolar/TL, ardından yükselişe geçerek 5.7790 seviyesine kadar çıktı.

Kurda işlemler saat 10:50'de yüzde 1,75 artışla 5.7650 seviyesinden geçiyor. Aynı dakikalarda benzer bir oranda yükselişle euro/TL ise 6.6150'den işlem görüyor.

Bugün yurtiçinde Hazine ihaleleri yakında takip edilecek olup, yurtdışında önemli bir veri açıklaması bulunmuyor.

TCMB kararı öncesi ise bugün küresel piyasalar ve Hazine'nin düzenleyeceği iki ihale yakından izlenecek.

TCMB faiz kararı bekleniyor

Reuters'ın 15 kurumun katılımı ile yaptığı ankete göre TCMB'nin 25 Ekim'de sonuçlarını açıklayacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında TL'deki değer kayıplarının bir süredir durması ve bankanın son dönemde gerçekleştirdiği kuvvetli sıkılaştırmanın etkinin görülmesi adına politika faizini sabit tutması bekleniyor.

Bankacılar piyasalarda bir faiz artışı fiyatlanmadığı için beklentilerin aksine bir adımın ya da kuvvetli mesajların TL'de sert hareketleri beraberinde getirebileceğini belirtiyorlar.

Kaynak: Reuters