Dolar yükselişi sürdürerek açıldı

24 Ekim 2017

Dolarda küresel güçlü seyir gelişmekte olan ülke para birimleri ve TL'yi baskılamaya devam ederken piyasalarda Hazine ihalelerine dün yüksek bir talep gelmemesi sonrası bugün de düzenlenecek ihaleler yakından izlenecek.

Hazine'nin bugün düzenleyeceği üç ihale bulunuyor. Piyasalarda bir diğer taraftan ABD Merkez Bankası'nın yeni başkanının kim olacağı takip ediliyor.

Bu çerçevede bakıldığında, Cuma gününü 3.68'li seviyelerden tamamlayan, dün 3.7222'ye kadar yükselen dolar/TL, bu sabah 3.7076/3.7100 seviyesinde güne başladı.

Dün akşam saatlerinde 4.0350 civarında olan sepet bazında TL, 4.0333/4.0361, 4.36 civarındaki euro/TL ise 4.3591/4.3620 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda ise dolar, dikkatlerin Fed'in başına kimin geçeceğine çevrilmesiyle geriledi. ABD Başkanı Donald Trump Fed başkanlığı için beş adayla görüştükten sonra dün gazetecilere yaptığı açıklamada karar vermeye "çok, çok yakın" olduğunu belirtti. Trump, başkanlık için Fed Yönetim Kurulu Üyesi Jerome Powell ve Standford Üniversitesi Ekonomi Profesörü John Taylor'ı düşündüğünü belirtti.

Para politikasında daha fazla sıkılaştırma yanlısı bir adayın Fed başkanı olması doların değer kazanmasını sağlayacak.

Yatırımcılar diğer yandan ABD vergi reformu gelişmelerini de izliyorlar. Senato'nun Cuma günü bütçe tasarısını kabul etmesi Trump'ın vergi planının bu yıl ilerleme kaydedeceğine dair umutları artırdı.

Öte yandan yatırımcılar Perşembe günü yapılacak Avrupa Merkez Bankası(ECB) toplantısını da bekliyorlar.