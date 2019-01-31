Dolar yüzde 1'den fazla düştü

31 Ocak 2019

TCMB'nin "enflasyonda ikna edici düşüş görülene kadar sıkı duruş sürdürülecek" açıklaması TL'yi güçlendirirken, bunun hemen ardından Fed'in faiz artışlarında "sabırlı" olacağını söylemesiyle dolar kuru yaklaşık 2 ayın dip seviyesine indi. Euro tarafında da düşüş var.

Dün, faiz oranlarını sabit tutan Fed ayrıca, önceki politika metninde yer alan "daha fazla kademeli artış" ifadesini bu sefer kullanmaktan vazgeçti ve adım atmadan önce "sabırlı" olacağını söyledi. TCMB ise, enflasyon ikna edici bir yere gelene kadar para politikasında sıkı duruşun süreceği ve gerekirse ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceği açıklamasını yaptı.

TCMB öncesi dün 5.31 seviyelerinde işlem gören dolar/TL, açıklama ile 5.26'lara geriledi. Çarşamba kapanışta 5.28 civarındaki kur, Fed sonrası akşam saatlerinde ise 5.21'e düştü.

Bugüne 5.23 civarında başlayan dolar/TL en düşük 5.1644'ü gördü. Kur bu seviyeyi en son yaklaşık 2 ay önce 3 Aralık tarihinde görmüştü. Dolar/TL saat 17:30'da 5.1666'da yer aldı. Gün içinde 5.9395'e kadar gerileyen euro/TL ise aynı saatte yüzde 1 düşüşle 5.9450 seviyesindeydi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise 105.930 puana kadar yükseldikten sonra satış gördü ve 103.910 puana geriledi.

Bu arada Fed sonrası 95.162'ye kadar gerileyen dolar endeksi hafif toparlandı ve 95.322'ye geldi. Euro/dolar paritesi de 1.1514'e kadar çıktıktan sonra 1.1489'e geriledi.