Dolar zayıfladı, altın değer kazandı

Altın, yatırımcıların, 2023’te faiz artış patikasına dair ipuçları verebilecek Fed’in favori enflasyon göstergesi de dahil olmak yeni ekonomik verilerin açıklanması öncesinde zayıflayan dolarla birlikte yükseldi.

Güne yatay başlayan spot altın 1.814 dolar civarında. Gram altın ise rekor seviyelere yakın.

ABD’de önümüzdeki iki günde aralarında GSYH, işsizlik maaş başvuruları, yeni gayrimenkul satışları ve dayanıklı tüketim mallarının da olduğu bir dizi ekonomik veri açıklanacak.

Öte yandan tatil sezonunun yaklaşmasıyla azalan likidite durumunun daha da kötüleşeceği değerlendiriliyor.

Bu yıl Fed’in uyguladığı agresif parasal sıkılaşma tahvil getirilerinin ve doların yükselmesine neden olarak altın üzerinde baskı oluşmasına neden olmuştu.

ABD’de beklentilerin altında gelen son enflasyon verisi, değerli metalde son haftalarda yaşanan düşüşlerin bir kısmının tersine dönmesine neden olmuştu.