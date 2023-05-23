Dolar 19.85 ile yeni zirvesini gördü

TL'nin seçim dönemindeki değer kaybını sınırlı tutmak adına TCMB, seçimin ilk turunden önceki haftada 9 milyar dolar rezerv kaybederken bankacılar geçen haftaki kaybın 3.5 milyar dolar civarında olduğunu hesapladı. Altın satışları da devam ediyor.

Bankacıların hesaplamaları net rezervlerin geçen hafta itibarıyla büyük ihtimalle veri kaydının başladığı 2002 yılı başından bu yana ilk defa negatife döndüğü yönünde oldu.

Rezerv yeterliliği piyasalarda en önemli endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

Döviz talebi artırıyor

Piyasalarda TL'nin daha çok değer kaybetmesi gerektiğine yönelik beklenti de döviz talebini artırıyor.

İkinci tur sonrası başta ekonomi olmak üzere politikalarda değişiklik getiren bir sonuç çıkıp çıkmayacağı piyasalar açısından hala en kritik soru.

Bankacılar seçim öncesi Kapalıçarşı'da %10'a yaklaşan döviz alım satım arasındaki farkın geçen hafta kapanmaya başladığını, farkın bu hafta %2'de yatay kalabileceği bir eğilim gördüklerini de belirtiyorlar.

Bugün iç piyasada takip edilecek bir veri gündemi bulunmuyor.