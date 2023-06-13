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  3. Dolar 24, euro 26 TL sınırına yaklaştı
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Dolar 24, euro 26 TL sınırına yaklaştı

Pazartesi gününe 23,65 seviyelerini görerek başlayan dolar, haftanın ikinci gününe de yeni bir rekorla başladı. Dolar kuru bugün güne 23,68 seviyesinde başlayarak rekor üstüne rekor kırdı. Euro ise güne 25,77 seviyelerinde başladı.

Haber Merkezi
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Haftaya yeni rekorla başlayan dolar haftanın ikinci gününde yine rekorunu tazeledi. 23,68 seviyesine ulaşan dolar bir gün sonra yeniden tarihi zirvesini gördü.

Euro ise 25,77 seviyesinde işlem görüyor.

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