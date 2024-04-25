  1. Dünya Gazetesi
  2. Dolar
  3. Dolar ve Euro kaç TL? (25 Nisan 2024 Güncel Döviz Kuru: 1 dolar kaç TL? 1 Euro kaç TL)
Takip Et

Dolar ve Euro kaç TL? (25 Nisan 2024 Güncel Döviz Kuru: 1 dolar kaç TL? 1 Euro kaç TL)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faiz kararını açıklamasının ardından dolar, 32,53 TL'den, Euro ise 34,97 TL'den işlem görüyor. Gram altın ise 2,434 TL seviyesinde bulunuyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faizleri artırmayarak mevcut seviyede sabit bıraktı. Geçen ay yapılan 500 baz puanlık artışla faiz oranı %50'ye yükseltilmişti.

Geçen ayki kararın ardından döviz kurlarında herhangi bir değişiklik gözlenmemişti. Bugünkü karar sonrası da dolar, Euro ve altın fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

Dolar, 32,53 TL'den, Euro ise 34,97 TL'den işlem görüyor. Gram altın ise 2,434 TL seviyesinde bulunuyor.

Dolar ve Euro kuru kaç TL?

Dolar Haberleri

Dolar ve Euro kuru kaç TL?
Bu konularda ilginizi çekebilir
dolar