Dolar ve Euro kaç TL? (25 Nisan 2024 Güncel Döviz Kuru: 1 dolar kaç TL? 1 Euro kaç TL)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faizleri artırmayarak mevcut seviyede sabit bıraktı. Geçen ay yapılan 500 baz puanlık artışla faiz oranı %50'ye yükseltilmişti.

Geçen ayki kararın ardından döviz kurlarında herhangi bir değişiklik gözlenmemişti. Bugünkü karar sonrası da dolar, Euro ve altın fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

Dolar, 32,53 TL'den, Euro ise 34,97 TL'den işlem görüyor. Gram altın ise 2,434 TL seviyesinde bulunuyor.