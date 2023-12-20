Dolar 29 lirada; avro 32 lira sınırında (20 Aralık 2023 güncel döviz kuru)
Güncel dolar / TL kuru 29 liradan işlem görürken, avro 31,9 seviyelerinde seyrediyor.
Haber Merkezi
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İstanbul serbest piyasada dolar 29,0970 liradan, avro 31,9020 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 29,0950 liradan alınan dolar, 29,0970 liradan satılıyor. 31,9000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 31,9020 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 29,0900 lira, avronun satış fiyatı ise 31,9530 lira olmuştu.