Dolar 32 liranın altında!

Son haftalarda atak yapan ancak faiz kararının ardından günlerdir yatay seyreden dolar, seçimin hemen ardından ilk işlem gününe 32,4 seviyesinden başladı.

Ancak dolar saat 16:00 itibariyle 32 liranın altına gerileyerek 31,9 seviyesine indi. Daha sonra ise kısmi yükselişle 31,94 seviyesine çıktı.

Kapalıçarşı ve banka dolar alış-satış kuru

Buna karşın Kapalıçarşı'da dolar alış fiyatı 31,5 olurken, satış fiyatı 32,5 lira seviyesinde. Bankalarda ise dolar alış tarafında 31,4 lira, satışta ise 32,97'den işlem görüyor. Dolarda bugünkü düşüş yüzde 1.34 seviyesinde.