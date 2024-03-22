Dolar, avro ve altın fiyatlarında güncel rakamlar... Piyasalarda son durum (22 Mart 2024 kurları)
Dolar 22 Mart itibariyle 32 liradan işlem görürken avro karşısında 1,08 seviyesinden işlem görüyor. Ons altında da Fed kararı sonrası başlayan fiyatlamada kısmi çekilme var.
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 169 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 2 azalışla 2 milyon 439 bin liraya geriledi.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 41,65'ten, bileşik getirisi de yüzde 45,99'dan gerçekleşti.
Dolar kaç liradan işlem görüyor?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 31,9451 lira, satışta 32,0731 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,2879 lira, satışta 32,4173 lira olarak belirlemişti.
Avro/dolar paritesi
Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2600, dolar/yen paritesi de 151,30 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yatay seyirle 85,1 dolardan işlem görüyor.